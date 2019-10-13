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- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendiTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.

13.10.2019 19:45
- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti. Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.
- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

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Kaynak: İHA

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