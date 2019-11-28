Haberler » Güncel » Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı 'Barış' oldu- Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti - Haber

Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu- Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştiTEL ABYAD- Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirdi.

28.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:18
Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı "Barış" oldu
Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
TEL ABYAD- Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirdi. 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.
Tel Abyad'da YPG/PKK terör örgütlerinden temizlenen bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde günde 750 hastaya hizmet veriliyor. Hastanede, 6'sı doktor olmak üzere 38 personel görev alıyor. Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye ve Kadın Doğum Poliklinikleri branşlarında hizmet verilen hastanede ilk doğum gerçekleşti.
28 yaşındaki Vatha Favaz 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hastane personeli annenin sevincine ortak olurken anne Favaz, Elhamdülillah doğumum kolay geçti. Türkiye'ye çok teşekkürler bana çok yardımcı oldular" dedi. Doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.
Tel Abyad Hastanesi'nde doğdu, adı

Sağlık Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:10 Filtre taktırmayan termik santrallere "çevre cezası" geliyor
13:09 Altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)
13:09 Bakan kurum, termik santrallerin filtrelerine ilişkin konuştu
13:05 Başkan Şayir, müjdeyi verdi
13:05 Engelliler günü vesilesiyle Hendek'te etkinlik düzenlenecek
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:11:10