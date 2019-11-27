Tel Abyad Hastanesi onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor."

Kaynak: AA