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Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinden temizlediği bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirdi. 3 kilo 300 gram doğan bebeğe 'Barış' adı verildi.

28.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:09

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleştirildi. 3 kilo 600 gram ağırlığında doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

İLK DOĞUM!

Tel Abyad'da YPG/PKK terör örgütlerinden temizlenen bölgeye kurulan Tel Abyad Hastanesinde günde 750 hastaya hizmet veriliyor. Hastanede, 6'sı doktor olmak üzere 38 personel görev alıyor. Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye ve Kadın Doğum branşlarında hizmet verilen hastanede ilk doğum gerçekleşti.

İSMİ BARIŞ OLDU

28 yaşındaki Vatha Favaz 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hastane personeli annenin sevincine ortak olurken anne Favaz, "Elhamdülillah doğumum kolay geçti. Türkiye'ye çok teşekkürler bana çok yardımcı oldular" dedi. Doğan bebeğe "Barış" ismi verildi.

Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi

Sağlık Bakanlığı, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


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