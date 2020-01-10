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Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

10.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:06Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı
Barış Pınarı Harekatı ile 'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güvenin hakim olduğu Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

Doğumunun sezaryen yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görev yapan Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu, genç anne 3 bin 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. 18 yaşında olduğu bildirilen annenin üçüncü gebeliği olduğu, daha önceden de bir doğumunun da sezaryen yöntemiyle gerçekleştiği öğrenildi.

İki ambulans bağışlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların girişimleri sonucu, ATAA Derneğinin temin ettiği 2 ambulans da düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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