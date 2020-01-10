Haberler » Güncel » Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı - Haber

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.

10.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:22Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı
'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvene kavuşan Suriye'nin Tel Abyad ilçesi halka yönelik hizmetler devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat yapıldı. Doğumunun sezaryenle yapılmasına karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görevli Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu genç anne, 3 kilo 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan bebeğin, annenin üçüncü çocuğu olduğu öğrenildi.
Hastaneye iki ambulans bağışlandı
Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Türk Kızılayı gibi kuruluşların girişimleri sonucu ATAA Derneğinin temin ettiği iki ambulans, düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55  Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı - Haber
15:55  Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktı - Haber
15:54  AB) Komisyonu Başkanı Leyen, Hırvatistan'da - Haber
15:53  Zeynep Selvili Çarmıklı Mundi'de! - Haber
15:53  6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 16:01:09