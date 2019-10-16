Haberler » Güncel » Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı

Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı.

16.10.2019 17:06Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın batısındaki Tnouza, Demo, Alabo, Büyük Trablus, Küçük Trablus, Filistin, Mitkatlah, Kandil, Osmanlı ve Tanura köyleri teröristlerden arındırıldı. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:49 Spor boluspor, çıkış yakalamak istiyor
18:49 Şair ve yazar bahaettin karakoç, mezarı başında anıldı
18:48 Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
18:43 Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti
18:47 Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında
18:46 Ukraynalı 1,5 milyon turistin 800 bini Antalya'yı tercih ediyor
18:46 Niğde kirazcılar derneği'ne kumar baskını 6 gözaltı
16.10.2019 18:50:38