Haberler » Güncel » - Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.

12.10.2019 23:07
- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı.
- Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:07 Başkent 13 Ekim'e hazır
23:08 Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' - (14)
23:07 - Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı
23:06 Neslinur'un polis olma hayali gerçek oldu
23:06 Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı (1)
23:06 Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)
23:02 Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyat sürüyor-2
12.10.2019 23:19:46