Haberler » genel » Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altındaŞANLIURFA - Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

15.10.2019 23:46
Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında
ŞANLIURFA - Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad'ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.
Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altında

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:44 Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu
00:42 Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
00:27 YSK Başkanı Sadi Güven: "Hepimiz millet olarak askeriz"
00:22 15 Ekim 2019 Haberleri
00:14 Tunceli'de yaban domuzları bu kez de gündüz görüntülendi
00:12 'Hızlı ve anne' yollarda... Eşinin aracıyla kızını okula götürdü, 5 aydır taksicilik yapıyor
00:01 Düzce'de sis etkili oluyor
16.10.2019 01:14:24