Haberler » Güncel » - Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındıTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

13.10.2019 10:40
- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.
- Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:33 Yerli "bomba atarlar" kışlada
11:33 Van'da 3 boyutlu hologram cihazı üretti, ihraç etmek istiyor
11:33 Antalya nalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldı
11:33 Antalya sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor
11:30 Ay-yıldızlılar liderlik için sahaya çıkıyor
11:30 Pakistan Başbakanı Tahran'da
11:26 Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
13.10.2019 11:36:50