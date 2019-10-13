Haberler » Güncel » Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

13.10.2019 10:45
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:33 Yerli "bomba atarlar" kışlada
11:33 Van'da 3 boyutlu hologram cihazı üretti, ihraç etmek istiyor
11:33 Antalya nalbantlık genç nesillere sergiyle anlatıldı
11:33 Antalya sabah sporunun yanında çevre temizliği de yapıyor
11:30 Ay-yıldızlılar liderlik için sahaya çıkıyor
11:30 Pakistan Başbakanı Tahran'da
11:26 Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
13.10.2019 11:38:52