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Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

16.10.2019 21:19
Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.
Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmak için Türk Silahlı kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad, şimdi de PKK/YPG'li teröristlerin kurduğu tuzaklardan arındırılıyor. TSK ve SMO tarafından kentin doğu kısmındaki yerleşim yeri ve arazilere tuzaklanan mayınlar ve patlayıcılar tek tek belirleniyor.
Belirlenen patlayıcılar ise kontrollü bir şekilde patlatılarak, etkisiz hale getiriyor. Tuzakların patlatıldığı bölgeden çıkan dumanlar ise sınırın Türkiye tarafından da görülüyor.
Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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