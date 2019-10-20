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Tel abyad kızılay'dan tel-abyad'da 2 bin kişiye insani yardım

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Tel-Abyad kentine birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay'ı, bölgede ikinci defa insani yardım malzemesi dağıttı.

20.10.2019 16:13
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Tel-Abyad kentine birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay'ı, bölgede ikinci defa insani yardım malzemesi dağıttı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da eşlik ettiği insani yardım operasyonu kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye gıda malzemesi, hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı.
Terör mağduru Tel-Abyad halkı ile ihtiyaçları hakkında konuşan Genel Başkan Kınık, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği sağlık tesislerinde de incelemelerde bulundu.
Tel-Abyad ve Resulayn şehirlerinde toplam 3 yardım operasyonunda yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemelerini karşılayan Türk Kızılay, terörden arındırılan bölgelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceği bildirildi.
Tel abyad kızılay'dan tel-abyad'da 2 bin kişiye insani yardım

Barış Pınarı Harekatı, Kızılay, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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