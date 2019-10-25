Haberler » Güncel » Tel Abyad'lılara ekmek dağıtıldı

Tel Abyad'lılara ekmek dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde sivil halkı ekmek ve yardım malzemeleri dağıtıldı.

25.10.2019 13:50
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde sivil halkı ekmek ve yardım malzemeleri dağıtıldı. Kentte, teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılarak, faaliyete geçirildi.
Türkiye tarafından Tel Abyad'da oluşturulan mobil fırında ekmek pişilerek, bölgedeki sivillere ekmek dağıtıldı. Bölgedeki vatandaşlara çeşitli gıda ve yardım malzemeleri de dağıtılırken, kentte bulunan ve teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılıp, eksikleri tamamlanarak faaliyete geçirildi.
Yıllardır terör zulmü altında bulunduklarını belirten Tel Abyadlılar, Mili Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra Türk sivillerin de bölgede görmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.
Türkiye'nin bölgeye gelerek terör örgütünün zulmünü bitirdiğini belirten yöre halkı, "Türkiye'nin gelmesinden memnunuz. Terör örgütü bizlere zulüm ediyordu. Zorla askerlik adı altında kendi saflarına katılmamızı istiyordu" diye konuştu.
Bölgede tuzaklanan el yapımı patlayıcılar arama tarama faaliyetleri sürerken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınıyor.
(İHA)
Tel Abyad'lılara ekmek dağıtıldı

Telabyad, Türkiye, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 Hadim Kaymakamı Gökçe ilçeye veda etti
14:22 Kan bağışçıları madalya ile ödüllendirildi
14:22 Mersin'de "3.Tarsus Gastronomi Günleri"
14:20 Nijerya'da rehabilitasyon merkezinde işkence gören 108 kişi kurtarıldı
14:19 Bakan Turhan: "Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık
14:18 Beylikdüzü'nde Cumhuriyet'in 96. Yıldönümü coşku içinde kutlanacak
14:17 Teröristlerden temizlenen tel abyad'da hayat normale dönüyor-aktuel
25.10.2019 14:22:40