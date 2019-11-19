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- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür

- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkürTEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam edildiğini bildirdi.

19.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:12
- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür
TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.
- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür

Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA


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