Tel Abyad özgürleşti! Akçakale'deki mülteci gençler ÖSO bayraklarıyla destek verdi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat 6. gününde başarıyla devam ediyor.

TEL ABYAD TEMİZLENDİ

Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad gümrük kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü.

ÖSO BAYRAKLARIYLA DESTEK VERDİLER

Telabyad'ın özgürleşmesinin ardından, Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteci gençler, binaların üzerine çıkarak ÖSO'na ait bayraklarla destek verdiler.