Tel Abyad şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.



Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) cenazesi Yeşilyurt Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin babası İsmail Fındık ile annesi Özgül Fındık ise metanetlerini koruyarak oğullarının tabutlarına dokundu. Şehidin annesi oğlunun fotoğrafına sarılarak bir an olsun elinden bırakmadı. Şehidin dedesi Duran Fındık, terör örgütüne tepkisini dile getirerek, "Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Toprağı gür olsun, yavrumun kanı vatanıma kanı kat kat helal olsun. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse gelsinler bu milletin huzuruna çıksınlar" dedi.



"Vatan sağolsun"



Şehidin baba ocağı önünde helallik alındıktan sonra cenazesi köy meydanına getirildi. Şehidin babası oğlunun naaşını asker selamı ile karşıladı. Şehidin babası İsmail Fındık oğlunun tabutuna sarılarak, "Bıraktığı yerden ben devam ediyorum, vatan sağolsun" dedi. Şehidin amcası Mustafa Fındık ise "Cumhurbaşkanımız dik dursun peşindeyiz. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yerine. Bu köye bir şehit nasip oldu, o da bize nasip oldu. Mekanı cennet olsun. Kendisi ile bir arkadaş gibiydik" diye konuştu.



Şehidin cenazesi köy caminde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin babası, annesi ve yakınları son kez şehidin ay yıldızlı sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Tokat protokolü, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 4 çocuklu ailenin tek erkek evladı olan şehit, yaklaşık 1 yıldır görev yapıyordu. - TOKAT

Kaynak: İHA