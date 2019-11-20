Haberler » Güncel » Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı - Haber

Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı

Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.

20.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:36Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı
'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.
Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde, sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'den giden ekipler, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için de YPG/PKK tarafından bölgeye tampon amacıyla yerleştirilen molozları kaldırıyor.
Kapı etrafındaki terörün izlerini silmeye çalışan ekipler, yolun bakım ve onarım çalışmasını da yaptı.
Kısa süre sonra hizmete girmesi hedeflenen Tel Abyad Sınır Kapısı'nın, ilk etapta insani yardım taşıyan araçların geçişi için kullanılması öngörülüyor.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla, Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmaları devam ederken, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ile tesislerin onarılarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:03 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:57 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:56 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:10:11