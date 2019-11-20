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Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı (2) - ŞANLIURFA

Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.

20.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:30
Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.
Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'den giden ekipler, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için terör örgütü YPG/PKK tarafından bölgeye tampon amacıyla yerleştirilen molozları kaldırıyor.
Kapı etrafındaki terörün izlerini silmeye çalışan ekipler, yolun bakım ve onarım çalışmasını da yaptı.
Tel Abyad Sınır Kapısı'nın kısa süre sonra hizmete girmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmaları devam ederken, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ve tesislerin onarılarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.
Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı (2) - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA


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