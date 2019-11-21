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- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor

- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyorTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da halk artık sokaklara kurulan tezgahlar ve açılan dükkanlardan alışveriş yapıyor.

21.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:52
- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da halk artık sokaklara kurulan tezgahlar ve açılan dükkanlardan alışveriş yapıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan 'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenliği ve barışı sağladığı Tel Abyad'da artık sokak tezgahları kuruluyor ve dükkanlar satışa başladı. Halk, alışverişlerini sokak tezgahlarından ve açılan dükkanlardan yapıyor. Güvenin sağlanmasının ardından günlük hayata dönmek dönen Tel Abyad'da ürünlerin daha uygun fiyatla satışa sunulması dikkat çekti.
- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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