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Tel Abyad'ta güvenliği Türkiye'nin eğittiği polisler sağlayacak

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yapacak olan yaklaşık 400 Suriyeli polis, Türkiye'de eğitim alacak.

19.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:15Tel Abyad'ta güvenliği Türkiye'nin eğittiği polisler sağlayacak
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yapacak olan yaklaşık 400 Suriyeli polis, 'de eğitim alacak.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad kentinde görev alacak olan yerel polisler, Türkiye'de eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak. Eğitime katılacak olan 400 Suriyeli, Türkiye'ye giriş yaptı. Akçakale Gümrük Kapısı'ndan otobüslerle eğitim alacakları Adana'ya doğru yola çıkan yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler alacak. Eğitimin ardından başarılı olanlar Tel Abyad ve civarı noktalarda güvenlik gücü olarak göreve yapacak. Eğitimleri biten yerel polisler, daha sonra birimlere ayrılarak bulundukları bölgede asayişi sağlayacak. Terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi birçok konuda hizmet verecek yerel polisler, kent merkezindeki kontrol noktalarında da görev alabilecek. Yerel polislerin görevde kullanacakları araçları da hazırda bekletiliyor.
(Mehmet DİKEÇ/İHA)

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Kaynak: İHA

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