Harekat hızlı ilerliyor! 25 kilometre içeri girildi

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekat başladı. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da başladı.

Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Fırat'ın doğusuna beklenen harekat, jetlerle yapılan 4 saldırı ile başladı. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı. Karadan bölgeye intikal yapan birlikler Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girdi.

MEHMETÇİK İÇERİ GİRMEYE BAŞLADI

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseliyor. Jetlerle birlikte obüslerde mevzileri bombalıyor. Karadan da destek verilen operasyonda birlikler içeriye girmeye başladı. Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeriye kadar ilerlendi.

TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseldi.

Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırdı.

OBÜSLER TERÖRİST MEVZİLERİNİ DÖVÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

PATLAMA CANLI YAYINDA BAŞLADI

CNN Türk televizyonunun Ceylanpınar'da yaptığı canlı yayın esnasında terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Resulayn'da patlama meydana geldi.

Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Resulayn'daki patlamanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri, "Operasyon başladı mı bilemiyoruz fakat jet sesleri ve patlama sesleri duyduk. PKK/PYD hedeflerinin vurulduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 kez uçak sesi duyduklarını belirten muhabir, "Uçak seslerinin ardından patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğini gördük. Patlama seslerini net bir şekilde duyduk" dedi.

CNN Türk'ün patlamaya şahit olmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.

ERDOĞAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDU

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

ERDOĞAN'IN HAREKAT EMRİNİ VERDİĞİ AN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin doğusuna yönelik harekatın başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ise objektiflere yansıdı.

HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ

Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar harekatın iki ana merkezi olacak.

Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.

ERDOĞAN, PARTİ LİDERLERİNİ ARAYARAK BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdiği kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Komisyonu kararlarına vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.