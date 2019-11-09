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- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor

- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyorTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

09.11.2019 00:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:58
- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normala dönmesine yönelik faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetler kapsamında halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başlarken, bunların yanı sıra Suriye Milli Ordusu tarafından olası olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılarak, Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından 14 Kasım'da Tel Abyad'da Askeri Polis Şubesi açılacak. Kaynaklar, son dönemdeki çalışmaların bölgede hayatın normale dönmesi konusunda büyük ivme kazanacağını belirtiyor.
- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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