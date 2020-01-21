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Tel Abyad ve Resulayn'da çocuklar üşümeyecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in, Barış Pınarı bölgesindeki okulların soba ve yakıt ihtiyaçlarının temini için sivil toplum kuruluşlarına yaptığı çağrı büyük yankı buldu.

21.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:00Tel Abyad ve Resulayn'da çocuklar üşümeyecek
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in, Barış Pınarı bölgesindeki okulların soba ve yakıt ihtiyaçlarının temini için sivil toplum kuruluşlarına yaptığı çağrı büyük yankı buldu. Bölge halkının her türlü ihtiyacında seferber olan sivil toplum kuruluşları, Vali Erin'in çağrısı üzerine tüm okulları sıcacık yapmak için harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçtikten sonra hayatın hızla normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve 'da onarılan ve Suriyeli öğretmenlerin görevlendirildiği okullarda sınıflar dolmaya başlarken, çocukların sıcak ortamda ders yapabilmesi için de destekler devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından temin edilen yüzlerce mazot sobası, okullara dağıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde İHH, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, ATAA Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı ve çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu bölgedeki okullara soba ve yakıt desteğinde bulunurken, dün de Molham Derneğince temin edilen 100 soba ve 5 bin 500 litre mazot, Resulayn'daki okullarda kullanılmak üzere teslim edildi. - ŞANLIURFA

Telabyad, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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