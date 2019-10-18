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Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

18.10.2019 22:42
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" başlıklı video içerik paylaşıldı.
Görüntülerde, terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad sokaklarındaki esnafın kepenklerini açarak çalışmaya başladığı, halkın alışveriş yaptığı anlara yer verildi.
Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge hakına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarlar birlikte olduğu anlar kaydedildi.
Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/

Resulayn, Telabyad, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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