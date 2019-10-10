Haberler » Güncel » Tel Abyad yoğun bombardıman altında

Tel Abyad yoğun bombardıman altında

Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

10.10.2019 15:09Tel Abyad yoğun bombardıman altında
Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermilerinin ardından Türk birlikleri tarafından YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı. Dumanlar içerisinde kalan bölgedeki teröristler kaçmaya başladı.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Terör örgütü üyelerinin sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezine art arda attığı roketlerden sonra belirlenen YPG/PKK hedefleri, obüs ve topçu bataryaları tarafından yoğun ateş altına alındı. Peş peşe yapılan atışlarla vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi. Bölgenin farklı yerlerinden aynı anda yükselen dumanlar gökyüzüne ulaşırken, teröristler ise kaçmaya başladı.

Türk birliklerinin terör örgütünün mevzilerine yönelik atışları aralıklarla sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Akçakale, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Dha yurt bülteni - 16
18:19 Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)
18:18 Tel abyad'daki terör unsurları imha ediliyor-2
18:18 Spor şenol güneş'in açıklamaları
18:18 Mardin valiliği: 3 şehit, 24 yaralı
18:18 Mustafa kamar: 2023 ihracat hedefimiz 12 milyar dolar
18:18 Gaziantepli iş insanlarından 'barış pınarı harekatı'na destek
10.10.2019 18:19:34