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Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"...

Barış Pınarı Harekatı YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel...

03.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:41
Barış Pınarı Harekatı
YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun tarafından onarılması
Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur."
Tel Abyadlı çocuk:

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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