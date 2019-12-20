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Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki çocuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi.

20.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:03
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki çocuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Tel Abyadlı çocuklara, geçirdikleri zor günlerin etkilerini unutturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildiği bildirildi.
Bakanlığın "Gezen Sinema" aracında filmi izleyen çocuklar, ilk defa sinemaya gittiklerini belirterek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Tel Abyadlı bir kadın da Türkiye'ye teşekkür ederken, "Türk devleti Tel Abyad halkına yardım etti. Yeniden her şeyimize kavuştuk. Tel Abyad'a sinemayı getirdiler, çocuklarımız eğlendi, mutlu oldu. Sizlere teşekkür ederiz. Sayesinde Tel Abyad'da iki aydır okullar açık. Öğretmenler çocuklarımıza iyi ders anlatıyor. Yardımları için Türk devletine ve Türk askerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA


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