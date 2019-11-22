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Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek güvenliğin sağladığı Tel Abyad'da hayat normale döndü.

22.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:56
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek güvenliğin sağladığı Tel Abyad'da hayat normale döndü. Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci kameralara yansıdı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği Tel Abyad'da yollar açıldı, yeni okullar yapıldı. Pazarlar ve sokak tezgahlarının kurulduğu Tel Abyad'da siviller alışverişlerini artık açılan dükkanlarda yapıyor. Anne ve babaların yanı sıra huzur ve barış ortamına kavuşan çocukların da yüzü güldü. Sokağa çıkan çocuklar, terör örgütünün nedne olduğu baskı ve korkuyu futbolla unutuyor. Günlük hayatın normale dönmesiyle daha mutlu olan çocukların futbol sevinci görüntülendi. Terör örgütlüleri PKK/YPG'nın korkusu sonucu evlerinden çıkamayan çocuklar yeniden arkadaşlarıyla buluşup futbolun keyfi çıkardı.
(İHA)
Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci

Telabyad, Futbol, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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