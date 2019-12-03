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Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor

Terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği Tel Abyad'da, sokağa güvenle çıkıp oyun oynayan çocukların yüzü gülüyor.

03.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:41
Terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği Tel Abyad'da, sokağa güvenle çıkıp oyun oynayan çocukların yüzü gülüyor.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği Tel Abyad'da çocuklar sokaklarda oynamaya başladı. Yüzü gülen çocuklar, terörün neden olduğu korkuyu futbol oynayarak atıyor. Evlerinden çıkan sokakta futbol maçı yapan çocuklar, futbolun tadını çıkardı. Futbol maçının yanı sıra misket oynayan çocuklar bilye oyununun keyfini çıkardı.
(İHA)
Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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