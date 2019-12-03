Haberler » Güncel » Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü' - Haber

Tel Abyadlılardan Türkiye'ye "okul teşekkürü"

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti.

03.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:00Tel Abyadlılardan Türkiye'ye
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran 'ye teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden paylaşılan videoda, teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılmasıyla ilgili Tel Abyadlıların görüşlerine yer verildi.
Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı bir çocuk, videoda "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur. Türk devletine yardımları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Görüşlerine yer verilen bir kadın ise "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize elinden gelen yardımı yaptı." dedi.
Diğer Tel Abyadlı ise "Türk askeri sayesinde rahatız. PYD zamanında okul yoktu. Türk askeri ve Türk devletine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:24 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:19 Anadolu Engeliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladı - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:28:35