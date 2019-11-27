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Tel Aviv'de Netanyahu'ya destek gösterisi

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi.

27.11.2019 01:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:28Tel Aviv'de Netanyahu'ya destek gösterisi
TEL 'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi.
Netanyahu'nun partisi Likud tarafından Tel Aviv'deki Sanat Müzesi yakınında düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. "Netanyahu'nun yanındayız", "Netanyahu kar gibi beyaz ve temizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sakın vazgeçme" sloganları attı.
Netanyahu taraftarları ile gösteriyi takip eden İsrailli muhabirler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
- Beklenen katılım olmadı
İsrail basını, Likud yetkililerinin gösteriye 10 bin kişinin katılmasını beklediğini ancak katılımcı sayısının 5 bin civarında olduğunu yazdı.
Gösteriye katılanların büyük kısmımın özel otobüslerle şehir dışından getirildiği görüldü.
Netanyahu'nun katılmadığı gösteriye Likud milletvekillerinin büyük kısmınının da gelmemesi dikkati çekti.
Gösteriye katılan Sarit Estriecher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar veren İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'e tepki gösterdi.
Estriecher, kararın İsrail yargısı açısından "berbat" olduğunu ve bu kararla Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin yıkılmak istendiğini iddia etti.
Mandelblit'in aldığı karara rağmen kendisinin Netanyahu hakkındaki görüşünün değişmediğini belirten Estriecher, "İsrail'deki duruma bakın. O (Netanyahu) ülkeyi büyüttü ve İsrail tarihinin en iyi lideri. Bu nedenle onu devirmek istiyorlar. Demokratik yollardan bunu beceremiyorlar çünkü İsrail halkı onu istiyor." ifadelerini kullandı.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelemiş ve başbakanlıktan istifa etmeyeceğini duyurmuştu.
İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalabiliyor.

Tel Aviv, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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