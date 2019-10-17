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İsrail'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eyleminde Türk bayrağına çirkin saldırı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenleyen bir grup İsrailli gösteri düzenledi. Gösteride teröristleri destekleyenler çirkin bir saldırıyla Türk bayrağını yırttı.

17.10.2019 12:16

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi. Eylemde YPG lehine slogan atanlar Türk bayrağına çirkin bir saldırı yaptı.

TEL AVİV'DE ÇİRKİN SALDIRI

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.
Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTTILAR

ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grubun bazı üyeleri, Türkiye'ye hakaretler eşliğinde ellerindeki Türk bayrağını yırttı. İsrail polisinin ise Türk bayrağını yırtan gruba müdahale etmemesi dikkati çekti. Söz konusu grup, gösteride ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan açıklamalarda bulundu.

İsrail'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eyleminde Türk bayrağına çirkin saldırı

Tel Aviv, İsrail, YPG, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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