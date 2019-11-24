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Tel Aviv'de yüzlerce protestocu Netanyahu'nun istifasını istedi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce gösterici, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

24.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:41
'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce gösterici, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Hebima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi. Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, "Yolsuzluğa hayır" "Netanyahu'yu istemiyoruz" sloganları attı.
Gösteriye katılan İsrail Knesset Üyesi Steve Sapir, Netanyahu'nun kendisini korumak için İsrail'i tehlikeye atmaya hazır olduğunu ve onu durdurmak için halkın sokaklara akın etmesi gerektiğini söyledi. Sapir, "Netanyahu'yu istifaya çağırıyoruz ve bir ulusal uzlaşma hükümetinin kurulmasını istiyoruz" dedi.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Perşembe günü Binyamin Netanyahu hakkında 'rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali' gerekçeleriyle 3 ayrı dava açılmasına karar vermişti. Netanyahu ise kendisine darbe yapılmaya çalışıldığını iddia etmişti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Tel Aviv'de yüzlerce protestocu Netanyahu'nun istifasını istedi

Tel Aviv, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA


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