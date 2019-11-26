Haberler » Güncel » - Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü - Haber

- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü

- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölüRESULAYN - Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.

26.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:10
- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü
RESULAYN - Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgahlar büyük hasar gördü.
Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü

PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı
18:25 Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki
18:24 - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
18:23 Chp'li özkoç: dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım
18:20 Kabak ve kestane festivali konuşuldu
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:43 Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 18:28:28