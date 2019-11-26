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Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.

26.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:16Tel Halaf kasabasında bombalı saldırı: 16 ölü
'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgahlar büyük hasar gördü.

Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. - RESULAYN

Resulayn, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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