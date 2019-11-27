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Tel Halaf'ta son durum

Bombalı araçla saldırı düzenlenen Tel Halaf kasabasında saldırı sonrası oluşan hasar görüntülendi.

27.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:46Tel Halaf'ta son durum
Bombalı araçla saldırı düzenlenen Tel Halaf kasabasında saldırı sonrası oluşan hasar görüntülendi.

'ın batısındaki Tel Halaf kasabasına dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 16 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, patlamanın ardından Tel Halaf kasabasında oluşan hasar gözler önüne serildi. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçların kullanılamaz hale geldiği, dükkanların ise büyük hasar gördüğü kaydedildi.

Tel Halaf'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralanmıştı. - RESULAYN

Resulayn, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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