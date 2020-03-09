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Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel
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