Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel
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