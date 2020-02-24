Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?

Türk ordusunun Suriye 'de yürüttüğü operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklamaya göre son olarak TSK ve MİT'in Tel Rıfat'ta sürdürdüğü operasyon ile 2'si sözde yönetici 6 PKK'lı toplantı halindeyken etkisiz hale getirildi.

TEL RIFAT NEREDE?

Tel Rıfat Suriye'ye bağlı Halep şehrinin 40 km kuzeyinde bulunmaktadır. Batısında Afrin, hemen kzueyinde ise Kilis vilayetimiz bulunmaktadır. Tel Rıfat'ın nüfusu Suriye'de yaşanan savaş nedeni ile tam olarak bilinmese de en son2004 yılında yapılan sayımda nüfusu 20.514 kişi olarak belirlenmiştir.

TEL RIFAT TÜRKİYE'YE NE KADAR UZAKLIKTA?

Suriye'nin Türkiye 'ye en yakın konumda bulunan şehirlerinden biri olan Tel Rıfat, Kilis ilimize yaklaşık olarak 20 km'lik bir mesafede bulunmaktadır. Türkiye sınırına yakın olması nedeni ile TSK ve MİT tarafında operasyonlar yürütülen Tel Rıfat, terör örgütlerinin de faaliyet gösterdiği merkezlerden birisidir.

Afrin'e 10 km.

Kilis'e 20 km.

Hatay'a 50 km.