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- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendiTEL RIFAT - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi.

24.10.2019 21:57
- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi
TEL RIFAT - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi.
Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Beşar Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. "YPG/PKK'yı Tel Rıfat'ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, terör örgütü nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, Tel Rıfat'ı terörden arındırması için TSK ve SMO'dan yardım istedi.
- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

Suriye Milli Ordusu, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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