29.05.2019 14:05
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Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG/PKK sivillerin arazilerini yaktı

Tel Rıfat

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristler işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesini çevreleyen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/ PKK'lı teröristler işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesini çevreleyen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe verdi.
Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, dün gece, ilçenin kuzeydoğusundaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ilçesi ile kuzeybatısındaki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde (Afrin) sivillerin tarım arazilerini yaktı.
Yaklaşık 50 dönümlük araziyi kül eden yangın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, 18 Mayıs'ta da Bab ilçesindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe vermişti.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar da düzenliyor. Fırat, PKK, Güncel
Kaynak: AA