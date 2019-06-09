Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin Zeytin Dalı Harekat Alanında bulunan bir üs bölgemize 09 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları tanksavar saldırısı sonucu, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen terörist hedefleri ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA