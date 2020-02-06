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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine havan saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.

06.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Azez'e havanla saldırdı
Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezine havan saldırısında 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sabah erken saatlerde, Kilis karşısındaki Azez ilçe merkezini havan saldırısı ile hedef aldı.
Saldırı sonucu 3'ü çocuk 4 sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Afrin ve Azez'deki Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Azez, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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