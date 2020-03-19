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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın Afrin'e saldırısında 2 çocuk yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine saldırı düzenledi, 2 çocuk yaralandı.

19.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:52
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın Afrin'e saldırısında 2 çocuk yaralandı
Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine saldırı düzenledi, 2 çocuk yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef aldı.Saldırıda 2 çocuk yaralandı.
Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.Teröristler, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinin terörden kurtarılışının yıl dönümünde çok namlulu roketatarlarla hedef almış 3 sivil ölmüş 8 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Afrin, YPG, Güncel

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