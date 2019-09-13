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Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

Azez ilçe merkezinde cuma namazından sonra gösteri için toplanan Tel Rıfatlılar Gösteriye katılanların dövizler ve bayraklar taşıyarak sloganlar atması Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde...

13.09.2019 15:52
Azez ilçe merkezinde cuma namazından sonra gösteri için toplanan Tel Rıfatlılar
Gösteriye katılanların dövizler ve bayraklar taşıyarak sloganlar atması
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından toprakları işgal edilerek zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde örgütü ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek, evlerine dönmek istediklerini yineledi.
Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde cuma namazından sonra toplanan Tel Rıfatlılar, Babüsselame sınır kapısı önünde evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ve İdlib'i bombalayan Esed rejimini protesto etti.
Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "Artık geri dönme zamanı gelmedi mi?", "Yıpranmış çadırlarımız ne yazın sıcaklığını ne de kışın çetin soğuğunu kaldırıyor", "Neron öldü ancak Roma ölmedi", "Esed yok olacak, Suriye de baki kalacak", "Esed ve Putin'in katliamlarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.
Tel Rıfatlılar YPG/PKK ve Esed rejimini protesto etti

Azez, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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