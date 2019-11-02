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Telabyad'da pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PYD/YPG'nin pazar yerine bombalı araçla düzenledikleri saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi.

02.11.2019 17:34Telabyad'da pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PYD/YPG'nin pazar yerine bombalı araçla düzenledikleri saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi. Patlamada 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Terör örgüttü PYD/YPG Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ölü sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Patlamada 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılar, bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. - TEL ABYAD

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Kaynak: İHA

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