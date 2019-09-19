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Telabyad'da yangın

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde büyük bir yangın çıktı.

19.09.2019 20:43Telabyad'da yangın
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde büyük bir yangın çıktı. Akçakale'den görülebilen yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin müşterek harekat merkezinin yer aldığı Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlçe merkezinden yükselen alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın Akçakale'den çıplak gözle görüldü. Paniğe neden olan yangın yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.



Akçakale, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

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