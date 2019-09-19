Haberler » Güncel » Haber

Telabyad'da yangın

Telabyad'da yangınŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde büyük bir yangın çıktı.

19.09.2019 20:57
Telabyad'da yangın
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde büyük bir yangın çıktı. Akçakale'den görülebilen yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin müşterek harekat merkezinin yer aldığı Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlçe merkezinden yükselen alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın Akçakale'den çıplak gözle görüldü. Paniğe neden olan yangın yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Telabyad'da yangın

Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:10 19 Eylül Gaziler Günü
22:10 Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı
22:10 Yemen'de yolcu otobüsüne saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
22:10 Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
22:07 Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum
22:07 Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı
22:07 Bakan akar: oyalama olursa çalışmalar biter, b ve c planımız hazır