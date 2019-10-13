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Telabyad'da "YPG/PKK" temizliği

Telabyad'da "YPG/PKK" temizliği Terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha edildiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Telabyad'da Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.

13.10.2019 20:08
Telabyad'da "YPG/PKK" temizliği
Terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha edildi
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Telabyad'da Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.
Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad Gümrük kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde ateşe verdi.
Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı öğrenildi.
Telabyad'da

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Kaynak: İHA

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