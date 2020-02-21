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Telabyad Hastanesinde kreş açıldı

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı.

21.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:52Telabyad Hastanesinde kreş açıldı
halkına sağlık hizmeti veren Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı. Kreşin açılışını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad'da Türkiye tarafından bir kreş açıldı. Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik yapılan kreşin 20 çocuk kapasiteli olduğu belirtildi. Kreşin açılış törenine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Suriye Görev Gücü Başkanlığı (SGG) yöneticileri, Telabyad Hastanesi yönetimi, Suriye Yerel Meclisi Başkan ve üyeleri ile hastane çalışanları katıldı. Yerel Meclis ve Suriyeli hastane personeli Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirtti. İlk defa kurum çalışanlarına yönelik bir kreş hizmetine şahit olduklarını belirten hastane çalışanları, çocuklarının hem güvenli bir ortamda eğitim alacaklarını hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi. - TEL ABYAD

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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